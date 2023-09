Tennis | Us Open Djokovic soffre | poi rimonta contro Djere

(Di sabato 2 settembre 2023) Il campione serbo è andato sotto di due set NEW YORK (STATI UNITI) - Brividi per Novakall'Us, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il ...

Il campione serbo è andato sotto di due set NEW YORK (STATI UNITI) - Brividi per Novak Djokovic all'Us, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il campione serbo ha rischiato nel derby contro il connazionale Laslo Djere, numero 38 del ranking, andando ...La notte italiana porta in dote l 'eliminazione di Elena Rybakina dagli Us2023 . La tennista kazaka, numero 4 del tabellone di Flushing Meadows, è stata sorpresa dalla rumena Sorana Cirstea che si è imposta con il punteggio di 6 - 3 6 - 7(6) 6 - 4 dopo quasi tre ore di ...US2023: IL TABELLONE AGGIORNATO COPERTURA TV MONTEPREMI Fin dalle prime battute del match non è sembrato il solito Djokovic, apparso in difficoltà nel gestire il ritmo imposto da un Djere ...

US Open 2023 - Djokovic batte Djere con una rimonta al 5° set: ancora una volta reazione epica di Nole Eurosport IT

