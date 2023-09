Tennis | Us Open | Djokovic rimonta due set nel derby serbo con Djere e avanza agli ottavi

(Di sabato 2 settembre 2023) New York, 2 set. - (Adnkronos) - Alle 01:32 della notte newyorkese finisce la serata di paura di Novakche recupera due set di svantaggio al connazionale Laslovincendo per 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 in 3 ore e 45 minuti un match che vale l'accessodi finale dell'degli Stati Uniti, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. "E' bellissimo -ha raccontato il numero 2 del mondo a caldo dopo il match- che molti di voi siano rimasti in piedi fino a tardi per vedere un match del genere. Per me non è stato facile, è stata una delle partite più dure che ho giocato qui, Laslo è stato bravissimo, gli faccio tanti complimenti. Alla fine del secondo set mi sono guardato allo specchio, ero un po' agitato, ho provato a cambiare qualcosa ed è andata bene. Nel quinto set lui forse ...

Mi sto godendo il più possibile la città e mi concentro sulogni volta che devo." D. ...del mio meglio per essere in buona forma per il prossimo turno." Il tabellone maschile US2022 Il ...Per quanto riguarda il caos di New York allo UShai dovuto affrontare delle fonti di ... Succede nel, sfortunatamente anche se i tifosi sanno che non è permesso parlare durante la prima e la ...US- Sarà Gauff contro Wozniacki. Tutto facile per Swiatek Non si ferma Caroline Wozniacki . La danese è tornata a disputare uno Slam dopo tre anni e ha subito agguanto la seconda settimana ...

Nuova sfida, ancora più difficile per Matteo Arnaldi agli Us Open 2023. Dopo aver battuto nei giorni scorsi Jason Kubler e Arthur Fils, oggi, sabato 2 settembre, affronta la testa di serie numero 16 ...