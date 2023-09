Temptation Island | riavvicinamento per una coppia dell’ultima edizione? La segnalazione

Leggi su isaechia

(Di sabato 2 settembre 2023) Tra i protagonisti di10 ci sono stati anche Manuel Maura e Francesca Sorrentino. I due avevano deciso di partecipare al reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia per via delle titubanze di Manuel che nell’arco di due anni e mezzo ha lasciato per ben cinque volte la compagna, incontrando altre ragazze ogni qual volta che non stavano più insieme. I due avevano deciso di uscire dal programma separati: una decisione presa di comune accordo, dal momento che Manuel aveva spiegato di aver capito nel villaggio di non essere pronto per una relazione seria e di sentire ancora la necessità di stare da solo, Francesca dal canto suo, pur essendo stata molto innamorata di Manuel era arrivata alla conclusione di dover avere maggiore rispetto per se stessa e per questo motivo ha scelto di lasciare il fidanzato. A distanza di un mese ...