Temptation Island 10 | Federico Viviani confessa di aver ripreso i contatti con Alessia Ligotti e svela com’è ora il loro rapporto

In molti si sono domandati come mai i due si trovassero alla ...Basti pensare che nelle scorse ore, sul red carpet, hanno persino sfilato Isabella Recalcati e Manuel Marascio, i due giovani protagonisti dell'ultima edizione di. Nulla contro i ...Si proceda con ordine: trattasi di una delle coppie che ha preso parte all'ultima stagione di. I due si sono notati poco nella trasmissione, visto che alla seconda puntata sono ...

Nuovo avvistamento degli ex di Temptation Island nello stesso posto: si vocifera di chiacchiere e affettuosità ma non di baci davanti a tutti ...In tanti si sono chiesti come mai i due protagonisti dell’ultima edizione del programma di Canale 5 siano stato invitati a sfilare sul tappeto ...