Te ne accorgi guardando le tue unghie | possono essere dei campanelli di allarme di gravi malattie

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 2 settembre 2023) Le tuedire molto sul tuo stato di salute, e in alcuni casi lancianod’da non sottovalutare. Il nostro corpo sa raccontarci molto bene il suo stato di salute, solo che a volte non sappiamo riconoscere i messaggi. La salute dellenon è solamente un fattore estetico, ma qualcosa di molto più importante. Attenzione alla forma, colore e resistenza delle, la loro salute significa salute generale – Grantennistoscana.itGli esperti divulgano molto spesso su siti accreditati – come ad esempio Humanitas – informazioni preziose che aiutano tutti a conoscere meglio i segnali delle. Ovviamente in caso di dubbio è doveroso rivolgersi al medico, ma questo lo si può fare anche perché si sa in anticipo che c’è qualcosa su cui ...