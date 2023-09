Mediterraneo,che non sia cimitero di migranti ma mare di pace e sviluppoche il Mar Mediterraneo si trasformi in un mare 'di pace, di commercio e di sviluppo' anziché 'un cimitero ..."Forza Italia ora è il secondo gruppo della maggioranza,che le nostre idee contino di più", ma "per noi non è una questione di poltrone", le parole di. "Non abbiamo promesso niente a ...Così il vicepremier e leader di Fi Antonioin conferenza stampa nella sede del partito. 'Il ... Da qui il taglio del cuneo, le detassazione,stipendi più ricchi per più lavoratori. Il ...

Tajani: vogliamo che il Mediterraneo non sia cimitero di migranti | Da Cernobbio: "Serve una vera politica industriale della Ue" TGCOM

Per Antonio Tajani "l'Europa per contare deve avere una forza economica ... Dobbiamo "realizzare l'armonizzazione fiscale - ha aggiunto -, se vogliamo contare nel mondo dobbiamo avere un peso che non ..."L'Europa per contare deve avere una forza economica e non solo commerciale. Non deve essere solo un grande mercato ma deve avere la capacità di competere a livello industriale". (ANSA) ...