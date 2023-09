Tajani | “Sulla difesa l’Europa deve contare di più Non si può correre sempre dietro agli Usa”

(Di sabato 2 settembre 2023) Sul fronte dellafare qualche passo in avanti. Dobbiamo essere più ambiziosi, ma i numeri che abbiamo non ce lo permettono. Abbiamo visto anchequestione ucraina che non possiamoStati Uniti“. A dirlo intervenendo alla seconda giornata di lavori Forum Ambrosetti di Cernobbio è il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio. Parole significative e in qualche modo inattese, considerato che il leader di Forza Italia è uno dei politici italiani più affezionati al rapporto con Washington. Gli Usa, dice adesso, “sono un nostro interlocutore, ma anche se nella Nato vogliamodi più, serve un’Europa che sappiadi più, non a parole ma ...

'Abbiamo visto, anchequestione ucraina, che non possiamo correre sempre dietro agli Stati Uniti'. Cosi' il vicepresidente e ministro degli Esteri, Antonio, nel corso di un dibattito al Forum Ambrosetti di ...Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, nel suo intervento al forum Ambrosetti. "Il ... Abbiamo visto anchequestione ucraina che non possiamo correre sempre dietro agli Stati Uniti"..."Sul fronte della difesa l'Europa deve fare qualche passo in avanti - analizza- . Dobbiamo essere più ambiziosi ma i numeri che abbiamo non ce lo permettono. Abbiamo visto anche...

Forum Ambrosetti, Tajani: Via della Seta non ha dato risultati sperati. Italia potrebbe accelerare ... Il Sole 24 ORE

"Non ci deve essere una Europa a trazione di due o tre Paesi, si devono fare tutte le riforme, dobbiamo riformare il patto di Stabilità e arrivare a concludere l'unione bancaria". Il ministro degli Es ..."Vogliamo continuare a lavorare intensamente con la Cina" ma dobbiamo "fare un'analisi anche sull'export: la Via della seta, se andiamo ad analizzarla non ha portato i risultati che ci attendevamo. (A ...