Tajani | “Sulla difesa l’Europa deve contare di più | non possiamo correre sempre dietro agli Usa”

(Di sabato 2 settembre 2023) “Abbiamo visto anchequestione ucraina nonStati Uniti, che sono un nostro interlocutore. Se nella Nato vogliamodi più, serve un’Europa che sia in grado didi più non a parole ma anche a fatti”. Lo ha detto oggi Antonioal Forum Ambrosetti di Cernobbio. Intervenendo in un dibattitopolitica estera europea, il ministro degli Esteri ha chiesto chefaccia “qualche passo in avanti”. “Dobbiamo essere più ambiziosi”, ha detto il leader di Forza Italia, che ha invocato maggiori spese nella. “Ce lo chiede anche la Nato, ma bisogna poi fare un conto delle spese reali, non teorico. Se noi vogliamo spendere ...

Meloni in pressing su Amato Più cauta la posizione dell'altro vicepremier, nonché ministro degli Esteri, Antonio, intervenuto sul palco di Cernobbioquestione del giorno: 'Bisogna ...strage di Ustica " c'è stato un processo, ci sono delle sentenze , non si può commentare un' intervista", fatta da "un privato cittadino ". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, ...... in pratica, dagli Stati Uniti: "Abbiamo visto anchequestione relativa alla guerra in ... La Via della Seta In merito ai rapporti con la Cina,dice che c'è la volontà di continuare a ...

Forum Ambrosetti, Tajani: "L'Italia potrebbe accelerare sulla vendita delle quote di Mps" RaiNews

(la Repubblica) Rilancia la necessità di una vera politica industriale Europea il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "In politica estera abbiamo ... tavola rotonda al Forum Ambrosetti a Cernobbio, ...Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sull'intervista di Giuliano Amato a La Repubblica in cui l'ex premier ipotizza che sia stata l'Aeronautica militare ...