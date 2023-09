Tajani rompe il sogno cinese | «La Via della Seta non ha dato i risultati sperati» Sull’Ucraina «non possiamo sempre seguire gli USA»

(Di sabato 2 settembre 2023) «Vogliamo continuare a lavorare intensamente con la Cina» ma dobbiamo «fare un’analisi anche sull’export: la Via, se andiamo ad analizzarla non ha portato iche ci attendevamo. Le esportazioni dell’Italia verso la Cina nel 2022 sono ammontate a 16,5 miliardi di euro, quelleFrancia a 23 e quelleGermania a 107». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, nel suo intervento al forum Ambrosetti. «Il Parlamento – ha aggiunto – dovrà fare una valutazione e poi decidere se rinnovare o meno la nostra partecipazione a questo progetto». «Nongli Stati Uniti d’America» Sul frontedifesa «l’Europa deve fare qualche passo in avanti. Dobbiamo essere ...

Il ministroe i migranti: "Flussi rischiano di diventare insostenibili" "Non sappiamo questa instabilità nell'Africa sub sahariana dove porterà il continente ma dobbiamo fare sì che non si ...E quando il patto sinon si sa mai da che parte vanno i cocci". Insomma, bene il populismo, ... Ma ultimamente è Salvini a ribaltare la narrazione, sfidando i veti di Antonio: "Mille volte ...Salvini "Ognuno fa quello che vuole, io efigli di generali per questo chiediamo prudenza' Ha letto il libro 'Il Mondo al Contrario' ...il silenzio intervenendo con l'Adnkronos sul caso ...

Tajani rompe il sogno cinese: «La Via della Seta non ha dato i ... Open

Salvini "Ognuno fa quello che vuole, io e Tajani figli di generali per questo chiediamo prudenza' ...