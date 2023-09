Tajani | l’Europa stia più attenta all’Africa E sull’Ucraina | “Non possiamo correre dietro agli Usa”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 settembre 2023) E’ stato tutto incentrato sulla politica estera l’intervento di Antonioal Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il ministro degli Esteri ha mostrato alcune cautele sulla questione ucraina e si è detto scettico sull’efficacia della Via della Seta. “Abbiamo visto anche sulla questione ucraina che nonsempreStati Uniti“. Gli Usa – ha spiegato – “sono un nostro interlocutore. Ma anche se nella Nato vogliamo contare di più, serve un’Europa che sappia contare di più, non a parole ma anche a fatti”. Nel suo interventoha spiegato che “per quanto riguarda la difesa, nell’800 dicevano che non si fa politica estera se non si batte bandiera. Lo strumento militare non è uno strumento per fare la guerra, ma uno strumento di politica estera. In genere i ...