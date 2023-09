Tajani a Pechino | così l’Italia recederà “tacitamente” dalla Via della Seta Il corsivo di Cangini

(Di sabato 2 settembre 2023) Comincerà ufficialmente domani, con la missione del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio, il processo di rapida uscita deldal memorandum d’intesa sulla Viasconsideratamente sottoscritto dal primo governo Conte. Non ci saranno traumi,al suo omologo Wang Yi prospetterà la strada di un tacito recesso conseguente all’eliminazioneclausola di denuncia espressa alla scadenza prevista nel marzo del 2024. Le note diplomatiche sono già scritte, il percorso attende solo di essere avviato ed è probabile che quando, a metà novembre, Giorgia Meloni dovrebbe incontrare ail presidente cinese Xi Jinping il Parlamento italiano avrà già approvato una mozione di implicito recesso. Non ...

potrà provare a presentare il ritiro italiano come politicamente motivato dall'arrivo di una ... Non sarà comunque facile nonostante i vertici difossero preparati ad un abbandono ...... ma il Gabon è davvero importante nei suoi piani e per questoha bisogno di un ... Il ministro degli Esteri italiano, Antonio, ha garantito che i circa centocinquanta italiani in Gabon ...La Cina può giocare un ruolo molto importante e noi chiederemo adi svolgerlo' . Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio, a margine del vertice informale dei ministri degli ...

Il ministro Tajani nel fine settimana si recherà a Pechino: in ballo il memorandum sulla Nuova via della seta Agenzia Nova

L'addio alla Via della Seta cinese è imminente per l'Italia. L'accordo che scade quest'anno non verrà rinnovato. Tutti i dettagli ...Lezioni per il viaggio di Tajani a Pechino. Come gestire la sicurezza il rischio spionaggio di una missione governativa in Cina L’intelligence britannica si è occupata di quella recente del capo degl ...