Suzuki presenta una livrea speciale per Swift | GSX-8S e DF200AP

(Di sabato 2 settembre 2023) TORINO (ITALPRESS) –torna sulla passerella di Autolook Week Torino con la sua divisione più titolata, quella delle due ruote. La Casa di Hamamatsu espone in piazza San Carlo alcune leggendarie moto da corsa. I visitatori avranno l’irripetibile opportunità di vedere da vicino la RG500 che ha permesso a Franco Uncini di diventare Campione del Mondo della Classe 500 nel 1982, oltre alla RGV500 che ha portato al titolo iridato Kevin Schwantz nel 1993. Proprio il pilota texano insieme a Franco Uncini saranno le star dell’area. Schwantz sarà presente in entrambe le giornate di Autolook Week Torino, Franco Uncini è a disponibile il sabato ed entrambi sono a disposizione dei fan all’interno dell’area espositiva diper sessioni di foto e autografi.Il pubblico ha l’eccezionale opportunità di vedere Schwantz e Uncini in ...