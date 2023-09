Ovvero lain salsa africana. Dopo le polemiche degli ultimi anni relative al progetto di alcune fra le più importanti società di club europee, l'idea ora fa centro in, grazie all'......la notizia che il prossimo 20 ottobre prenderà ufficialmente il via l'edizione inaugurale (aperta in via "sperimentale" soltanto ad otto squadre) dell'Football League , ovvero la "...Nasce la 'AFL': lad', le squadre in gara .africana: sorteggio, date e regolamento . Questo è solo dell'antipasto della verad'. Nasce la 'AFL': la ...

Superlega in Africa, si comincia a ottobre: al via le migliori 8 del continente ItaSportPress

Infantino riesce a far centro: nasce la African Football League, alla quale prenderanno parte le migliori 8 del ranking ...La Superlega è diventata realtà, ma non in Europa: ecco come funziona, quando parte e come si svilupperà nei prossimi anni ...