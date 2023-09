Superbonus e cessione del credito | EnelX blocca tutto

(Di sabato 2 settembre 2023) La piattaforma, pensata per assorbire leincagliate, registra una battuta d’arresto: gli impegni assunti a suo tempo sono in fase di adempimento, ma non ne vengono attivati di nuovi.del: piattaformata Lo scopo per il quale è stata pensataè quello di assorbire i credititi nell’ambito deledilizio, liberando così la capienza fiscale delle banche. I crediti, infine, andrebbero trasferiti in ultima battuta a soggetti terzi. Quasi certamentenon entrerà nel pieno delle sue funzioni neppure a settembre. È il Corriere della sera a spiegare cosa sta succedendo.ha riattivato in maniera graduale l’acquisto dei crediti fiscali ...

Superbonus e cessione del credito: la piattaforma di Enel X non partirà, cosa succede Corriere della Sera

Il Superbonus (e gli altri collegati) risponde ad una corretta esigenza. È utile incentivare il recupero e la manutenzione di immobili esistenti e l'efficienza energetica, anche con intensità ...La premessa da fare è che tutto quello che ha fatto lo ha fatto seguendo alla lettera la legge, senza nessuna infrazione. Non rientra quindi nelle statistiche fornite dalla premier Giorgia Meloni che, ...