Sull’economia è finita la pacchia Meloni ha due strade per cavarsela ma una mette i brividi

(Di sabato 2 settembre 2023) L’Europa è attrattiva. E l’Italia? L’Europa cresce. E l’Italia? L’Europa crea lavoro. E l’Italia? L’Europa conquista gli investitori stranieri. Ok, e l’Italia? Nelle ultime settimane, l’eco... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...da questo fatto L'era dei ciarlatani in Italia non è mai"...il differenziale tra l'Italia e l'eurozona La Nota mensile'...l'Italia e l'eurozona La Nota mensile'andamento dell'...CERNOBBIO. "Il viaggio della Bce è ancora lungo, perché è partito in ritardo. E Meloni Il clima'Italia è cambiato, certo. Farebbe meglio a sorprendere in modo positivo, invece che in negativo come sulla tassa sugli extraprofitti bancari". Mohamed El - Erian è uno dei decani di Cernobbio. Il ...... dice riferendosi alla misura simbolo dell'Esecutivo conte...smonta l'eccessiva enfasi del Governo sullo stato dell'...non solo la scarsità di risorse ma anche le incognite europee'...