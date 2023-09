Stupro Palermo | vittima su social | “Basta inventare | mi fate schifo”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) – "Mitroppo. 'Io la conosco', ma chi ca..o vi conosce. Che vi vantate di cose che non avete mai fatto con me". A scriverlo suiè la ragazza palermitana di 19 anni che ha denunciato sette giovani di averla stuprata in gruppo lo scorso 7 luglio al Foro italico di. La giovane, che pochi giorni fa è stata trasferita in una comunità protetta fuori dalla Sicilia, replica a tutte le persone che, anche sui, hanno detto di aver avuto con lei una relazione: "Non mi farei problemi a dire che sia così, perché alla fine non è un delitto. Ma sentire la gente che inventa le cose mi fa uscire pazza. Che. Quante denunce di diffamazione volete per smetterla?". "Se non avessi pubblicato quelle foto su Instagram non ti avrebbero stuprata, e poi ti ...