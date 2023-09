Stupro Palermo | vittima su social | “Basta inventare | mi fate schifo”

(Di sabato 2 settembre 2023) Lo sfogo della giovane che ha denunciato i 7 ragazzi che l'avrebbero violentata al Foro Italico: "Ora vi denuncio" “Mitroppo. ‘Io la conosco’, ma chi ca..o vi conosce. Che vi vantate di cose che non avete mai fatto con me”. A scriverlo suiè la ragazza palermitana di 19 anni che ha denunciato sette giovani di averla stuprata in gruppo lo scorso 7 luglio al Foro italico di. La giovane, che pochi giorni fa è stata trasferita in una comunità protetta fuori dalla Sicilia, replica a tutte le persone che, anche sui, hanno detto di aver avuto con lei una relazione: “Non mi farei problemi a dire che sia così, perché alla fine non è un delitto. Ma sentire la gente che inventa le cose mi fa uscire pazza. Che. Quante denunce di diffamazione volete per ...

A scriverlo sui social è la ragazza palermitana di 19 anni che ha denunciato sette giovani di averla stuprata in gruppo lo scorso 7 luglio al Foro italico di. La giovane, che pochi giorni ...A scriverlo sui social è la ragazza palermitana di 19 anni che ha denunciato sette giovani di averla stuprata in gruppo lo scorso 7 luglio al Foro italico di. La giovane, che pochi giorni fa ......in strada per dire NO - hanno dichiarato durante l'intervento iniziale - con voce ferma e chiara alla cultura dello, ma anche per affermare che la terrificante violenza avvenuta a, ...

Il singolo caso è una minaccia allo spazio pubblico e alla sicurezza in ogni città e in ogni angolo dei nostri territori ...(LaPresse) - A Palermo uomini in manifestazione contro la violenza sulle donne: l'evento promosso da Ismaele La Vardera, deputato e vicepresidente della Commissione regionale antimafia. Il corteo è pa ...