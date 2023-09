Stupro di Palermo | la vittima sui social | Basta inventare | vi denuncio!

Altro fango sulla vittima dellodi. La ragazza, dopo aver denunciato quanto accaduto e fatto i nomi dei sette presunti colpevoli, è stata presa di mira sui social. In diversi in queste ore starebbero affermando di ...... musicista 24enne ucciso in pieno centro 31/08/23 Fotogallery - Operai travolti da un locomotore a Brandizzo (Torino), chi sono le vittime 31/08/23di: le immagini della notte dell'...A scriverlo sui social è la ragazza palermitana di 19 anni che ha denunciato sette giovani di averla stuprata in gruppo lo scorso 7 luglio al Foro italico di. La giovane, che pochi giorni fa ...

PALERMO – “Mi fate troppo schifo. ‘Io la conosco’, ma chi ca..o vi conosce. Che vi vantate di cose che non avete mai fatto con me”. A scriverlo sui social è la ragazza palermitana di 19 anni che ha ...“Basta inventare cose su di me. Mi fate schifo”. Torna a sfogarsi sui social la 19enne vittima dello stupro di gruppo a Palermo dello scorso 7 luglio al Foro Italico. La giovane si trova in una comun ...