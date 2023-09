Stress | non solo un disagio mentale | ecco come influisce negativamente sul nostro corpo

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 2 settembre 2023) Se sul lavoro o in famiglia state vivendo situazionianti, state attenti alle conseguenze sul vostro: sono inimmaginabili Viviamo in una società che ci vuole sempre performanti, pronti, sul pezzo. Rallentare, diminuire la propria resa o addirittura scegliere di fermarsi non sono attività contemplate, poiché tutto deve tendere all’aumento e all’esagerazione. Sul lavoro, oggioggi, spesso chi non desidera fare gli straordinari e quindi entra ed esce dall’ufficio agli orari concordati viene vistosvogliato, mentre chi si ferma ore ed ore anche di sera pur non vedendo mai pagato quel tempo in più non è considerato un eroe, ma un semplice lavoratore che ha voglia di spendersi per l’azienda.loagisce sul: massima attenzione ...