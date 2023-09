Strage sulla Milano-Torino | indagati i due superstiti

(Di sabato 2 settembre 2023) AGI - La procura di Ivrea ha iscritto nel registro deglidue persone in relazione all'incidente ferroviario di Brandizzo, nel Torinese, in cui hanno perso la vita 5 operai, travolti da un treno mentre erano impegnati in alcuni lavori di manutenzionelinea. Secondo i magistrati, le vittime stavano lavorando sui binari senza aver ricevuto il via libera dell'azienda. "Dalle prime indagini sono emerse irregolarità gravi nelle fasi precedenti al disastro. L'evento poteva essere evitato se la procedura fosse stata seguita nel modo corretto", ha dichiarato la procuratrice capo di Ivrea Gabriella Viglione. Chi sono i dueUno dei dueè l'addetto di Rfi Antonio Massa, residente nel Torinese. Secondo la ricostruzione della Procura, l'uomo, ...

Nelladi Brandizzo, dove hanno perso la vita cinque operai , travolti da un convoglio che rientrava in depositolinea Milano - Torino, ci sono una catena di errori sempre più evidenti o, come ..."Mi chiedo - conclude - perché un giovane presidente come Macron, anche anagraficamente estraneo alla tragedia di Ustica, non voglia togliere l'onta che pesaFrancia. E può toglierla solo in ...... è interessante notare come a ogni disastro ferroviario compaianoscena termini desueti che ... Com'è possibile "Non è un caso", ragiona uno degli investigatori che si sta occupando della...

Strage sulla linea ferroviaria Torino-Milano, treno travolge 5 operai: identificate le vittime RaiNews

«Gravi violazioni della procedura di sicurezza al momento dell'incidente». E' questo l'esito delle prime indagini sul disastro ferroviario accaduto ...Amato rese pubbliche le sue opinioni sulla strage di Ustica e questo lo portò all'incontro prima e a una lunga collaborazione poi con il giornalista Andrea Purgatori, recentemente scomparso. Da ...