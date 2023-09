Strage di Ustica | dalla tragedia ai processi | un mistero mai chiarito LA FOTOSTORIA

(Di sabato 2 settembre 2023) Il 27 giugno 1980 il volo Dc-9 in viaggio da Bologna a Palermo precipita nelle acque internazionali tra l’isola die quella di Ponza. Morirono tutte le persone a bordo: 77 passeggeri, tra cui 11 bambini, e i 4 membri dell’equipaggio. Decenni di indagini non hanno maile cause della. Il capo dello Stato Mattarella: “Unache ha lasciato la Repubblica senza una verità univoca”

Strage di Ustica, Amato: "Il Dc9 fu abbattuto da un missile francese. L'Eliseo chieda scusa" RaiNews

presidente onoraria dell’Associazione per la verità sul disastro aereo di Ustica, commentando le parole dell’ex presidente del consiglio Giuliano Amato sulla strage. “Ci sono sentenze e perizie ...L’ex capo dello Stato spiegò la sua tesi sulla strage in due diverse interviste. Successivamente venne convocato in Procura a Roma, assieme ad Amato. Per l’ex picconatore furono però i Servizi Segreti ...