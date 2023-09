Strage di Brandizzo | gli operai morti 67 anni prima sugli stessi binari | le cupe coincidenze sull’incidente quasi identico

(Di sabato 2 settembre 2023) Era successo già 67fa,didove sonoi cinquetravolti dal treno regionale la notte del 31 agosto. Era il 29 marzo 1956 quando persero la vita duedi Borgo Vercelli. Ad aggiungere sinistreè anche il dettaglio della ditta per cui lavoravano quei lavoratori uccisi da un treno che non aveva ricevuto lo stop. Luigi Beretta, 36, ed Evasio Innocenti, di 35, appartenevano alla cooperativa di Borgo Vercelli da cui è sorta l’azienda per cui lavoravano le cinque vittime dinel 2023. A ricordare quella circostanza è stato il sindaco di Borgo Vercelli, Mario Demagistri, e con lui la figlia di Beretta, vittima dell’incidente del ...

Sono a decine le persone che si fermano davanti ai fiori deposti alla stazione didal capo dello Stato Mattarella in omaggio ai 5 operai travolti e uccisi dal treno - Ansa Il presidente

Strage di Brandizzo, l'inquietante ipotesi: gli operai traditi da un treno merci 'in anticipo' QUOTIDIANO NAZIONALE

Stando alle registrazioni, alle 23.30, la sala operativa avrebbe fornito all'addetto Rfi a Brandizzo delle fasce orarie nel corso delle quali effettuare i lavori, in relazione ai previsti passaggi dei ...Stando alle registrazioni, alle 23.30, la sala operativa avrebbe fornito all'addetto Rfi a Brandizzo delle fasce orarie nel corso delle quali effettuare i lavori, in relazione ai previsti passaggi dei ...