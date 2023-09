Storie di eccellenze dimenticate della drammaturgia italiana | raccolte in un libro

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 2 settembre 2023) In Italia, contrariamente al restoscena occidentale, tendiamo a pensare che l’autore di testi teatrali o, ancor più, di opere musicali, sia ormai serenamente passato all’altro mondo. Anzi, più è morto e meglio è, perché quella patina di antico che si è depositata, complice il passare del tempo, sulla lapide ne potrebbe aumentare la credibilità. E pure il peso specifico del nome, da spendere sui cartelloni per incassare al botteghino. Se è straniero qualche eccezione la facciamo, qualche vivo lo becchiamo pure, vuoi perché il nome suona esotico e fa tanto chic, vuoi perché magari la fotocopia del certificato di morte ci mette del tempo per arrivare sui tavoli dei burocrati. Almeno, guardare i titoli delle programmazioni nostrane, di prosa e d’opera, ci fa credere che l’essere dipartito sia un valore aggiunto. Certo, si potrebbe obiettare che il defunto è ...