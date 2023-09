Stephen King torna con un nuovo agghiacciante thriller | protagonista l’investigatrice Holly

(Di sabato 2 settembre 2023) E’Gibney ladel” romanzo di. Semplicemente intitolato ““, il libro uscirà martedì 5 settembre. In contemporanea negli Stati Uniti da Scribner, in Gran Bretagna e negli altri Paesi di lingua inglese del Commonwealth da Hodder & Stoughton. E in Italia, come da tradizione, da Sperling & Kupfer. In vista dell’uscita, il maestro dell’horror all’americana ha dichiarato: “Non avrei mai potuto lasciar andareGibney. Doveva essere una comparsa in ‘Mr Mercedes’ e invece ha rubato il miolibro e il mio cuore”.Gibney è una presenza ricorrente nei libri dida quando ha introdotto il ...

Dopo Tenebre e ossa , Leigh Bardugo tornerà sul piccolo schermo con una nuova Serie TV tratta da La Nona Casa , un romanzo fantasy dalle sfumature oscure che ha conquistato anche. Lo scrittore è convinto che la storia in questione abbia tutte le carte in regola per funzionare al meglio, motivo per cui potrebbe essere il prossimo grande successo di Prime Video . ...Nel futuro di Arcel c'è la trasposizione cinematografica del fumetto Fables , mentre nel 2017 aveva diretto quella del best seller diL'ultimo cavaliere , primo romanzo del ciclo dark ...... disponibile in autunno, e l'attesissimo film horror CIMITERO VIVENTE: LE ORIGINI in arrivo ad ottobre e basato sul terrificante capitolo inedito del romanzo di'Pet Sematary '. Il film, ...

Stephen King ha supportato sin da subito le avventure di Alex Stern nel romanzo La Nona Casa di Leigh Bardugo, presto una serie tv su Prime Video, ma perché è così convinto che sarà un successoLo scrittore del Maine non perde occasione per promuovere i suoi film e gli show preferiti che gli capita di seguire.