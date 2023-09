Stefano Sollima | “Roma è esasperata ma non è che all’estero se la passino meglio di noi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 2 settembre 2023) Venezia - Nei suoi lavori, il registanoha sempre dato un grande spazio alla sua città, rendendola protagonista di una celebre serie tv comenzo Criminale o di film come A.C.A.B e Suburra, ritratti autentici e impietosi della Capitale, stretta in una morsa di cattiva politica e violenza. C’èanche in Adagio, il suo nuovo lungometraggio con cui concorre al Leone d’Oro qui al Lido dove è in corso l’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. «Dopo le esperienze– ci spiega quando lo incontriamo - volevo girare nuovamente un film nella mia città e ho immaginato questo racconto crepuscolare, un noir ma con forte componente emotiva. Quando abbiamo finito di girare, però, mi sono accorto di aver chiuso così il cerchio della trilogia. Non è ...