Stefano De Martino Replica A Belen Rodriguez | La Mossa Social Che Non Ti Aspetti!

Leggi su gossipnews.tv

(Di sabato 2 settembre 2023)DeRodríguez sanno bene come far parlare di loro. L’ex ballerino di Amici poche ore fa, hato alla sua ex, con unadavvero inaspettata. Il conduttore campano, ha riservato complimenti e gesti di tenerezza verso una sua storica ex fidanzata. Cosa che inevitabilmente ha fatto infiammare nuovamente il Gossip. Ecco i dettagli sulla vicenda! LaDiDe: é una risposta a? Come ben sappiamo, la coppia formata daDeé scoppiata lungo questa torrida estate 2023. E’ l’ennesima rottura tra i due. Non si contano più le volte in cui si ...