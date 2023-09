(Di sabato 2 settembre 2023) Per il leader di Forza Italia "prima lo Stato esce dalla banca e meglio è". Ma i leghisti Freni e Bagnai lo fermano subito: "La vendita non è al'ordine del giorno". Dopo gli extraprofitti e i porti, ennesimo alterco nel governo. Intanto la platea del Forum sfoggia ottimismo, nonostante l'incipiente recessione

Perugia è tutta una transenna.allo spazio antistante il meraviglioso Arco a pietre bianche e rosa, in adiacenza alla Chiesa di Maestà delle Volte. Uno degli angoli più fotografati della città. Foto - Cadono pezzetti ...... la palla arriva a Toljan che la rimette al centro dovel'ex Inter non perdona di testa da ... Ngonge prova il cross a rientrare verso la porta dalla destra col mancino, nessunola sfera ...a lui: azzecca la posizione giusta ai - 500 dall'arrivo, esce bene evitando di esporsi troppo al vento e riesce a tenere botta fin sulla linea del traguardo, nonostante Aular gli ...

Stavolta tocca a Mps: Tajani e la Lega litigano pure a Cernobbio (di ... L'HuffPost

Per il leader di Forza Italia "prima lo Stato esce dalla banca e meglio è". Ma i leghisti Freni e Bagnai lo fermano subito: "La vendita non è ...Accade a Latina, nel feudo meloniano dove non si va mai troppo per il sottile quando si vogliono mostrare simpatie o antipatie. Stavolta tocca a Lidano Grassucci, “il sezzese”, giornalista di lungo co ...