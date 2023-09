STATS – Psv | Lozano è tornato a casa Solo Luuk de Jong ha fatto meglio di lui

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 settembre 2023) Quale contributo darà lo si capirà in tempi molto brevi, ma quel che è certo è che a Eindhoven sono tutti molto felici del ritorno di HirvingQuale contributo darà lo si capirà in tempi molto brevi, ma quel che è certo è che a Eindhoven sono tutti molto felici del ritorno di Hirving. Il Chucky è stato presentato al galà del club per la festa dei 110 anni del Psv. Ed è parso un po’ come un ritorno indietro nel tempo, quando il messicano arrivò dal Pachuca per affermarsi nel calcio europeo. Andrà a fare coppia in attacco conde, al quale potrà essere utile nel servire cross che vadano ad esaltare la sua eccellenza nel gioco aereo. I due, come ricorda OptaJohan, possono fare la differenza condividendo un primato: l’ex Napoli ha segnato 34 gol nel Psv in 60 partite di Eredivisie in due anni, ...