Stangata enorme per le famiglie italiane | autunno da incubo | rincari fuori controllo

(Di sabato 2 settembre 2023) «Gli italiani vanno incontro ad unad'da complessivi 1.600 euro a famiglia». A spegnere subito dopo le ferie estive le speranze degli italiani su un miglioramento della situazione economica è Assoutenti che, alla luce del nuovo andamento di inflazione e carburanti, ha aggiornato le stime sulle spese che attendono leda settembre fino a fine anno, prendendo in esame bollette, alimentari, scuola, mutui, benzina e ristorazione. Oggi i prodotti alimentari nel loro insieme, rileva l'associazione dei consumatori, «costano il 10,1% in più rispetto allo scorso anno, un trend che se dovesse confermarsi anche nei prossimi mesi porterebbe la spesa per cibi e bevande di una famiglia ‘tipo' a salire nel periodo settembre-dicembre di ben +190 euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno». A settembre ...