Stangata d’autunno | ecco quanto spenderanno le famiglie

La frase chiave, da cerchiare in rosso, è. Preparate quindi calcolatrice e soldi perché dopo l'estate più cara di sempre tra bollette, alimentari, scuola, mutui benzina e ristorazione andiamo incontro ad una'...A fare i calcoli è Assoutenti che prevede rincari di 190 euro per gli alimentari, di circa 95 euro per il corredo scolastico, di più di 100 euro per i carburanti.Le note dolenti riguardano però i mutui con oltre 1.000 euro in più Tra bollette, alimentari, scuola, mutui benzina e ristorazione gli italiani vanno incontro ad unada 1.600 euro ...

Stangata d’autunno da 1.600 euro per gli italiani: rincari su bollette, alimentari, scuola, mutui e ... Il Sole 24 ORE