Stalking e minacce di morte all’ex compagna | arrestato un 50enne

(Di sabato 2 settembre 2023) Treviglio. Dopo giorni di ripetutee pedinamenti, un trevigliese di 50 anni è statovenerdì (1° settembre) dagli agenti del commissariato di Treviglio per reato di. Il personale che ha eseguito l’ordine di carcerazione disposto dal tribunale di Brescia ha chiesto e ottenuto in tempi brevissimi anche l’aggravamento della misura. L’uomo, che era già destinatario di misura di affidamento ai servizi sociali per le molestie– ma anche per altri reati, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti – non si è fatto scrupoli e ha continuato a perseguitare la donna. L’intervento tempestivo degli agenti, coordinati dal vice questore aggiunto Marco Cadeddu, ha evitato che la situazione degenerasse, evidenziando un punto importante: fermare la violenza sulle donne è ...

