Sport in tv oggi sabato 2 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di sabato 2 settembre 2023), ci aspetta una giornata ricca di. Grande attesa per le qualifiche del GP d’Italia di F1 a Monza e per la Sprint Race del GP di Catalogna per la MotoGP. Proseguono gli US Open con il terzo turno,sarà impegnato anche Jannik Sinner. Da non perdere la tappa di Diamond League di atletica a Xiamen con Marcell Jacobs sui 100 metri. Da seguire con grande attenzione l’ottava tappa della Vuelta di Spagna per gli amanti del grande ciclismo. Ampio spazio al calcio con Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri, senza dimenticarsi della Coppa del Mondo di canoa slalom e di triathlon. Da seguire anche gli Europei di volley maschile (giornata di riposo per l’Italia) e il terzo giro dei tornei di golf della settimana. Di seguito il calendario completo, il ...