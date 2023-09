Spazio | nuova missione dell’India | satellite in orbita verso il Sole

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 settembre 2023) Dopo la luna, il: è l’obiettivo dellaspaziale, che ha lanciato, da un rampa sull’isola di Sriharikota, un razzo che trasporta una sonda destinata a studiare la nostra stella. Il lancio, mostrato in diretta dall’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro), è avvenuto una settimana dopo avere fatto atterrare un veicolo senza equipaggio vicino al polo sud della luna. Aditya-L1, che significa “” in hindi, viaggerà per quattro mesiile trasporta strumenti scientifici per osservare gli strati esterni della stella, che dista 1,5 milioni di chilometri. Ildi studio è trasportato dal razzo Pslv Xl, che pesa 320 tonnellate ed è progettato dall’Isro. È uno dei pilastri del programma spaziale ...