Spazio | l' India lancia la sua prima sonda solare

Per l'è la prima missione verso il sole , mentre Nasa e Agenzia spaziale europea hanno già messo in orbita sonde per studiare la stella: 'Per l'è una missione ambiziosa', ha detto l'...Ed è lo stesso punto dellosu cui opera dal 1995 la missione europea per lo studio del Sole "Soho".L'ha lanciato oggi una sonda che per i prossimi quattro mesi si dedicher all'osservazione del Sole: il lancio stato trasmesso in diretta tv dall'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (...

Spazio, India lancia sua prima sonda solare

L’India ha lanciato la sua prima missione spaziale verso il sole a meno di due settimane dall’atterraggio riuscito di un’altra sonda nelle regione polare meridionale della Luna. La sonda Aditya-L1 è ...L'annuncio è arrivato quando in Italia era mattina: «Il lancio di Aditya-L1 da parte di PSLV-C57 è stato portato a termine con successo. Il veicolo ha posizionato ...