COVERCIANO - Nel Centro Tecnico Federale di Coverciano, è il giorno della presentazione del nuovo commissario tecnico della Nazionale Luciano. L'allenatore toscano - scelto dalla Figc dopo le dimissioni a sorpresa di Roberto Mancini - in conferenza ha risposto alle numerose domande della ...Lola Gazzetta dello Sport. La presentazione è in programma domani a Riad comincerà alle ore ...italiana il 13 agosto scorso e sarà sostituito sulla panchina azzurra da Luciano. "...Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita. Lola Gazzetta dello Sport. La presentazione è in programma domani a Riad comincerà alle ore 17 ...da Luciano

Spalletti svela la sua Nazionale: "Italia, giocheremo col 4-3-3", rivivi la diretta Corriere dello Sport

Kean escluso dai convocati dell’Italia: Spalletti svela il motivo della scelta di non chiamare l’attaccante della Juve Kean non è stato inserito nella lista dei convocati dell’Italia di Spalletti per ...Grande attesa per le prime convocazioni di Luciano Spalletti: Bonucci, Verratti e Jorginho verso il taglio, torna Locatelli.