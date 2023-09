... un sogno che parte da lontano" Sono le prime parole da commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana di Luciano. "Ricordo quel fantastico 4 - 3 contro la Germania,di far ...Ci prendiamo dei rischi ma sono contento della mentalità dei ragazzi eche la si accresca più ... Dionisi ha parlato di Berardi e diche si è informato sul giocatore: " Il commissario ...che con Dybala possano trovare subito una sintonia, ma un giocatore non può fare una squadra. ... Parole positive anche per Luciano, con cui in passato c'erano stati momenti di attrito: '...

Spalletti 'spero di far rinascere il sogno Nazionale' La Sicilia

Conferenza Spalletti Italia in diretta con le parole del commissario tecnico della Nazionale. Le prima parole da ct di Luciano Spalletti che parla in diretta in conferenza stampa. Italia: conferenza S ...Sono le prime parole da commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana di Luciano Spalletti. "Ricordo quel fantastico 4-3 contro la Germania, spero di far rinascere quel sogno e di poter ...