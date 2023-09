Spalletti si presenta | Qui cerco la felicità Il Napoli? Gli avvocati lavorano  

Leggi su agi

(Di sabato 2 settembre 2023) AGI - "Inizia una nuova pagina, scriviamo un nuovo capitolo della storia azzurra che è lunghissima, importante e appassiona milioni di italiani. Un libro inedito che appartiene a ciascuno di noi e con questo capitolo inizia l'era di". Con queste parole il presidente della Figc, Gabriele Gravina, hato il nuovo commissario tecnico, Luciano, a Coverciano. "In pochi giorni - sottolinea Gravina - abbiamo dovuto rimediare a una crisi importante e imprevista, senza precedenti per quanto riguarda alcune modalità. L'abbiamo affrontata con serietà e stile, una delle qualità della nostra attività di comportamento è che abbiamo voluto dare priorità alla maglia azzurra e mettere subito il valore della nostra nazionale e passione di tanti italiani al primo posto". "Non abbiamo voluto anteporre ai nostri valori i nostri ...