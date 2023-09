Spalletti nuovo ct “Un sogno che parte da lontano”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 settembre 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – “Ringrazio il presidente Gravina per avermi dato questo incarico. Sono stati giorni molto intensi in cui mi dovevano dare tutte le cose per mettermi nelle condizioni di far bene il mio lavoro, lo hanno fatto nel miglior modo. Ho passato molto tempo qui a Coverciano, che si può definire l’università del calcio, essere qui alla conferenza stampa della mia presentazione come ct della nazionale è veramente un’emozione indescrivibile, è uncheda. Nel 1970 avevo 11 anni, chiesi a mia mamma una bandiera dell’Italia più grande possibile per festeggiare quel 4-3 contro la Germania. Ora questa bandiera dell’Italia la riporterò in campo quando andrò in panchina. Spero di far nascere quelin tutti i migliaia di bambini che guarderanno la nazionale italiana”. Sono queste le prime ...