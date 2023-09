Spalletti nuovo c t della Nazionale | la presentazione | «Clausola con il Napoli? Avvocati al lavoro»

Il presidente della Figc torna sull' addio di Mancini parlando di delusione ma non di rabbia e aggiunge: "Apriamo uncapitolo con. Mi hanno chiesto in tanti perchè lui: sul piano ...Così il presidente della Figc Gabriele Gravina , aprendo la conferenza stampa di presentazione delct Lucianoa Coverciano. Dopo l'addio di Mancini "in pochi giorni - sottolinea ...La nostra è stata una reazione composta che ha portato ad aprire uncapitolo". Le prime parole di Luciano: "Grazie a tutta la federazione e al presidente Gravina per avermi dato ...

La presentazione ufficiale di Spalletti: "E' un sogno che parte da lontano" RaiNews

Gravina: «Inizia l’era Spalletti, crisi affrontata con silenzio e stile». Le dichiarazioni del presidente della FIGC alla presentazione del ct Gabriele Gravina, presidente della FIGC ha parlato così i ...oggi inizia questo nuovo capitolo di un libro inedito della nostra enciclopedia sportiva. Con questo capitolo inizia l’era di Luciano Spalletti. In pochi giorni abbiamo dovuto rimediare a una crisi ...