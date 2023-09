Spalletti | «La clausola col Napoli? Ci lavorano gli avvocati | spero nella migliore soluzione per tutti»

(Di sabato 2 settembre 2023) Il nuovo commissario tecnico dell’Italia, Luciano, parla per la prima volta in conferenza stampa da Coverciano dopo aver ricevuto l’incarico dalla Figc. Ieriha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della Nazionale. Prima convocazione in Nazionale per il difensore della Lazio Nicolò Casale, che nel 2022 era già stato chiamato per due stage dedicati ai calciatori di interesse nazionale. Tornano a vestire la maglia azzurra Mattia Zaccagni (assente dal marzo 2022), Cristiano Biraghi, Gianluca Mancini e Manuel Locatelli (ultima convocazione nel giugno 2022).porta con sé quattro calciatori del suo excampione d’Italia: Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori. Al fianco dianche il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Proprio Gravina ...

Oggi ci saranno le prime convocazioni di Spalletti per la nazionale e domani l'ex tecnico del Napoli verrà ufficialmente presentato come nuovo ct dell'Italia ma la vicenda giudiziaria col club azzurro non è ancora chiusa. Mattia Grassani, l'avvocato di Spalletti, ha commentato la situazione contrattuale.

Luciano Spalletti è stato presentato oggi come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana dalla FIGC. Una conferenza stampa attesa, aperta dal presidente Gravina che ha voluto fare anche ...Inizia ufficialmente oggi l'avventura di Luciano Spalletti alla guida dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico azzurro verrà presentato alle ore 11 nella sala stampa di Coverciano, poi da lunedì ...