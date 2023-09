Spalletti | «Italia | voglio felicità nel vestire la maglia! Responsabilità»

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 settembre 2023) Luciano, nuovo Commissario Tecnico dell’, ha parlato per prima volta in conferenza stampa da CT azzurro durante la presentazione a Coverciano RINGRAZIAMENTI ?ha tenuto a ringraziare la Federazione: «Grazie a tutta la federazione per avermi dato questo bellissimo incarico e grazie a tutto lo staff della federazione. Sono stati giorni molto intensi dove mi dovevano dare tutte quelle condizioni per potermi mettere a lavoro. Ho passato molto tempo in questo luogo, che si può definire l’università del calcio. Essere qui alla conferenza stampa della mia presentazione come commissario tecnico della Nazionale è veramente un’emozione indescrivibile. Un sogno che parte da lontano, dal 1970, quando chiesi a mia mamma di farmi una bandiera tricolore per festeggiare quel fantastico 4-3 di-Germania. ...