Dopo la romanticanella loro casa di Parma, avvenuta a gennaio scorso, i progetti ... e Buffon è immediatamente ritornato in pista, chiamato da Lucianocome capo delegazione ...... e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arriavata la sua". Non c'... ora entrerà nel team della Nazionale guidata da Luciano. Continua a leggere su Tg. La7.... e si intravede questo nuovo ruolo nello staff del neo ct Luciano, la proposta è ... a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua. ...

Spalletti: dichiarazione d'amore in conferenza per Napoli, poi l'annuncio su Raspadori Spazio Napoli

Gravina: «Inizia l’era Spalletti, crisi affrontata con silenzio e stile». Le dichiarazioni del presidente della FIGC alla presentazione del ct Gabriele Gravina, presidente della FIGC ha parlato così i ...Il presidente della Federcalcio ha parlato in conferenza stampa della sua scelta di puntare sull'ex allenatore del Napoli.