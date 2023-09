Spalletti | «Clausola? Avvocati al lavoro | spero si possa arrivare a migliore soluzione per tutti»

Tra le prime domande rivolte a Lucianonel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo ct dell'Italia al posto di Mancini,...vinto e ai due anni trascorsi ma parlando della...Gravina dà il benvenuto anche a Buffon, poi prende la parola Luciano: "Grazie a tutti di ... Per l'allusione alla, niente mi farà retrocedere dal pensiero di aver preso la direzione ...Oggi ci saranno le prime convocazioni diper la nazionale e domani l'ex tecnico del Napoli verrà ufficialmente presentato come nuovo ct dell'Italia ma la vicenda giudiziaria col club azzurro non è ancora chiusa. Mattia Grassani , l'...

LIVE TMW - Gravina: "Affrontata crisi senza precedenti". Spalletti: Clausola La scelta è stata corretta" TUTTO mercato WEB

Conferenza Spalletti Italia in diretta con le parole del commissario tecnico della Nazionale. Le prima parole da ct di Luciano Spalletti che parla in diretta in conferenza stampa. Italia: conferenza S ...Sulla clausola col Napoli 'Spero presto la migliore soluzione per le parti' FIRENZE (ITALPRESS) - 'Grazie a tutti di essere qui, in primis ...