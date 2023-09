Spalletti | centravanti ce ne sono | anche alcuni che non ci hanno mai giocato

(Di sabato 2 settembre 2023) Il neo ct, nella conferenza stampa di sabato mattina a Coverciano, sulla questioneha affermato che “ce nein Italia che posvestire la maglia della Nazionale. Non ho chiamato Kean e Scamacca per il minutaggio, ne ho chiamati altri 3 per conoscerli. Poi è chiaro che magari Raspadori è più abituato a partecipare al gioco di squadra. Andremo a cercare delle risposte complete e che ci possano dare tutte e due le cose, sennò cercheremo di calcare la mano sul comportamento della squadra se uno è ben delineato come caratteristiche. Però mi sembra che ci siano delle potenzialità uguali lì davanti da poter sfruttare. Secondo me c’èqualchere di altre posizioni che può ricoprire quel ruolo lì, pur avendo ...

Capitolo, il vero neo dell'Italia,chiude così: "Ce ne sono che sono nelle condizioni di poter vestire la maglia azzurra, non ho chiamato Kean e Scamacca perché avevano uno ...Le parole di: ' Ho detto subito di sì alla Nazionale, avevo questa determinazione ad ...ce ne sono in Italia. Sono bravi, possono vestire questa maglia. Non ho chiamato Kean e ...Sì aldel Genoa Retegui, scoperta di Mancini e in gol in azzurro e in campionato: si gioca il posto con Immobile. Le prime convocazioni dineo ct, in attesa della presentazione ...

La presentazione ufficiale di Spalletti: "E' un sogno che parte da lontano" RaiNews

"Ringrazio Gravina per avermi dato questo bellissimo incarico e a tutto lo staff della Federazione". Comincia con queste parole, come raccolto dai colleghi di TMW presenti ..."Abbiamo reagito con stile a una crisi importante, lasciando da parte la rabbia. La delusione c'è stata non possiamo negarlo. Ma ora cominciamo una storia nuova, un capitolo inedito dicendo che gli it ...