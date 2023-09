Spaghetti Western a Pietrastornina | il programma completo

La strada è segnata. È disponibile sulle pagine social dell'omonima associazione il programma definitivo della IIedizione di 'Pietrastornina' che si terrà, in provincia di Avellino, dall'8 al 10 settembre. 'Piena soddisfazione e un grande desiderio di offrire qualcosa di unico' ci confida il direttore ...Abbiamo anche Guida al cinemache approfondisce la storia del genere, dall'era classica di Hollywood all'era degli '' e oltre. Fornisce preziosi spunti sull'...... avrebbe probabilmente guardato ritmo e trama negli occhi, o stuzzicato fantasie. Qui ... e popolata da una una fila infinita di stereotipi in stile "mafia,, pizza e mandolino". Poi, ...

A Pietrastornina la II edizione di “Spaghetti Western”: la corsa all’oro AvellinoToday

Gulshan Devaiah says he was at a stage in his career where he had decided not to take up negative roles but "Guns and Gulaabs", with its spaghetti western-like setting and an interesting mix of ...Actor Gulshan Devaiah revealed that he initially did not want to take on negative roles, but the opportunity to play the character '4-Cut Atmaram' in ...