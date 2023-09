Sondaggio Dire - Tecnè | FdI primo partito | il 48 | 2% ha fiducia in Meloni

Il centrodestra non paga affatto l'azione di governo a quasi un anno di distanza dalle elezioni politiche dello scorso settembre. Nel- Tecnè Fratelli d'Italia è sempre il primo partito, staccando con il suo 28.5% il secondo in classifica, il Partito democratico, fermo al 20.3%. Completa il podio il Movimento 5 Stelle ...La fiducia in Meloni e nel governo Il 49,6% degli intervistati dichiara di non aver fiducia nel governo di Giorgia Meloni, il 42,8% invece dice di averne. Il 7,6% non sa rispondere. Il 48,2% ha ...E' quanto emerge dal- Tecnè, su 1.003 risposte da parte di un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, età, area geografica. ...

Sondaggio Dire-Tecnè: cala la fiducia nel governo

