Sondaggi politici elettorali oggi 2 settembre 2023 | Fdi vicino al 30% | Pd e Movimento 5 Stelle si allontanano sempre di più

Leggi su tpi

(Di sabato 2 settembre 2023)– Non si arresta la corsa di Fdi, mentre Pd e M5S sidi più: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Analisi Politica. Secondo la rilevazione, il partito di Giorgia Meloni, saldamente al primo posto, è accreditato 29,1 per cento. Il Pd si trova nove punti sotto, precisamente al 20,2%. Ancora più giù il, che si ferma al 15,8 per cento, mentre la Lega è ancora davanti Forza Italia. Il Carroccio, infatti, è al 9,1% mentre gli azzurri non vanno oltre il 7,8 per cento. Tra gli altri partiti, Azione ...