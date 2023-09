“Solo X te” | la Casertana lancia la campagna abbonamenti

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 2 settembre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Tutti ad abbonarsi già dalle 16 di oggi presso lo Stadio Pinto, era l’invito della Società per il campionato che sta per cominciare. Si torna in C, e con il ripescaggio si rinnovano gli auspici di una grandeper l‘immediato ed il più lontano futuro. Significativo è il nome che laha voluto contraddistinguere questa nuova avventura: “X TE” , con una “X – si legge nel comunicato stampa – che ci permette di guardare indietro con un sorriso, ripercorrendo il cammino recente dei Falchi, e di puntare subito lo sguardo verso l’orizzonte”. I PREZZI Già dalle ore 16 di oggi per chi vorrà sottoscrivere il proprio abbonamento per assistere alle gare interne della, potrà recarsi “presso il point allestito presso la Tribuna dello Stadio ‘Pinto’. SETTORE DISTINTI: INTERO ...