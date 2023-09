“Si può parlare tutta la notte” | inaspettato Sarri | l’ha detto sull’arbitro

(Di sabato 2 settembre 2023) Al termine di Napoli-Lazio l’allentore Maurizioha espresso la sua opinione sulla partita ai microfoni di DAZN. Maurizioha conquistato la prima vittoria stagionale con la sua Lazio ed è avvenuto proprio contro il suo ex club chereso grande. Dopo la vittoria per 1-2 ecco le sue parole., le sue parole sulla partita Ai microfoni di DAZN nel post-partita ecco che interviene Maurizio: Il Napoli ha fatto un buon primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo dominato. Abbiamo fatto per due volte il 3-1, abbiamo sofferto solo nei 5 minuti di recuperi. Spiace per i gol annullati, sul secondo (il gol di Guendouzi, ndr) possiamo stare qui ala. Il secondo tempo certifica che la nostra condizione è buona, siamo rimasti ...

