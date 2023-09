Show al ‘Maradona’ | la Lazio si sblocca e supera il Napoli! Scamacca trascina l’Atalanta

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 2 settembre 2023) E’ grandenell’anticipo della 3ª giornata del campionato di Serie A. Spettacolo di altissimo livello ale la squadra di Maurizio Sarri è riuscita ad imporsi sul difficilissimo campo dei campioni d’Italia. Primo passo falso in stagione della squadra di Rudi Garcia, prima vittoria per i biancocelesti. Il Napoli si schiera con il tridente formato da Kvara, Osimhen e Politano, gli ospiti rispondono con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Il primo tempo regala emozioni e gli ospiti passano in vantaggio con una magia di tacco di Luis Alberto. La reazione del Napoli è immediata: è Zielinski a trovare il gol del pareggio. Lagioca con grande coraggio e Kamada firma il primo gol in Serie A per il vantaggio. E’ ancora la squadra di Sarri la più pericolosa e l’arbitro annulla addirittura due gol per fuorigioco a Zaccagni ...